Mihin Orpon puheet sote-menojen "yllätysmiljardista" perustuvat? Valtiovarainministeriö vastaa

Orpon mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon vaikea tilanne on selvinnyt "koko vaikeudessaan" Säätytalolla käytävien hallitusneuvotteluiden aikana.

– Tämä sote-malli joka on viime hallituksen tekemä, siitä puuttuu toista miljardia euroa rahaa. Meillä ei ollut siitä tietoa, ja nyt käydään läpi, onko se oikea kuva, Orpo sanoi Säätytalon hallitusneuvotteluihin saapuessaan.

Orpon kommentti on herättänyt ihmettelyä siitä, miten miljardin euron rahoitusaukko on voinut tulla yllätyksenä. Esimerkiksi kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah ei ollut torstaina yllättynyt, sillä hyvinvointialueiden johtajat ovat hänen mukaan koko ajan kertoneet, että laskelmien ja todellisten rahatarpeiden välillä on aukko.