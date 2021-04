HALI: Sote-uudistuksesta tulossa yli 4 miljardin lisälasku – "Kuka tämän uudistuksen maksaa?"

Veronmaksajien määrä vähenee

Myös koronapandemia on aiheuttanut hoitovelkaa.

HALI:n arvio heittää miljardilla yli VM:n arvion

HALI on julkaissut hallituksen sote-esityksen kustannuksista oman laskelmansa. Siinä missä valtiovarainministeriö arvioi, että sote-menoihin on vuoteen 2030 mennessä syntynyt yli 3,1 miljardin euron lisäkustannukset, on HALIn arvioima vastaava luku jopa miljardin suurempi.