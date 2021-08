Mihin asti Suomella on aikaa kotiuttaa Haaviston lupaamat 240 henkilöä Afganistanista? Mika Niikko kertoi MTV:lle takarajan, jonka jälkeen "ei voi tehdä enää mitään"

Ulkoministeri Pekka Haaviston mukaan jo lähes 70 Suomen kansalaista on pyytänyt evakuointiapua. Heidän lisäkseen Suomi pyrkii evakuoimaan 170 afganistanilaista.

Suomalaisten virkamiesten tehtävänä on auttaa evakuoituja henkilöitä pääsemään lennoille Kabulin kaoottisella lentokentällä.

– Aikaikkuna on tässä sellainen, että Yhdysvallat pyrkii saamaan oman operaationsa päätökseen tämän kuun loppuun mennessä. Siihen mennessä jos emme ole saaneet näitä henkilöitä kentälle, niin asialle ei voi tehdä enää mitään, sanoo Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko (ps.) MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Haavisto totesi aiemmin tänään, että suurin haaste Afganistanin tilanteessa on tällä hetkellä Kabulin lentokentän tilanne. Lentokentälle pyrkivät joutuvat kulkemaan niin talebanien kuin Yhdysvaltojen tarkastuspisteiden kautta.

– Kaksi henkilöä (virkamiehet) tarvitaan tietenkin sinne portille, koska kuka heidät tunnistaa tai jollakin tavalla vakuuttaa, että he ovat oikeutettuja tulemaan sinne kentälle? Niikko selvittää.

Afganistanissa loukussa olevilla on vain yksi reitti, mikäli he mielivät päästä pois maasta.

– Päämäärä on päästä lentokentälle. Se on ainoa paikka, mistä pääsee pois. Tilanne on todella kaoottinen. Kaikki jotka kokevat, etteivät tule selviämään siellä, haluavat pois. Tervetulleita Suomeen ovat ne henkilöt, jotka ovat listalla, Niikko toteaa.