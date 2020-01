Miestä syytetään veljensä murhasta Helsingissä: iski keittiöveitsellä selkään "ylireagoidessaan" ja hakkasi nyrkeillä päätä

Veitsellä lyöminen olisi syyttäjän mukaan jatkunut, ellei kolmas asunnossa ollut ihminen olisi estänyt miestä.

– Syytetty on yrittänyt lyödä uhria kädessään olleella veitsellä useita kertoja tämän yrittäessä käsillään torjua veitseniskuja, mutta asunnossa ollut henkilö on tarttunut syytetyn käteen ja estänyt veitsen käytön jatkumisen. Teko on päättynyt poliisien saapumiseen paikalle, jolloin syytetty on poliisin käskytyksen johdosta luopunut veitsestä kädessään, syyttäjän haastehakemuksessa sanotaan.

Syyttäjä pitää tekoa murhana.

– Tappo on tehty vakaasti harkiten, koska syytetty on suunnitellut tekoa ja keskustellut aikeistaan ainakin päiviä ennen tekoa sekä varustautunut tekoa varten tekovälineillä.

Syyttäjän mukaan mies oli varustautunut veljensä tappamiseen hankkimalla pampun ja laittamalla sormeensa teräväkärkisen sormuksen.

Mies myöntää teon tappona. Hän kiistää, että olisi harkinnut tai suunnitellut sitä ennalta.

– Kaikki viestit, joita vastaaja on sisarustensa kanssa vaihtanut; puhelut, joita on soitettu; keskustelut, joita on tavatessa käyty, ilmentävät sitä ahdistusta, jota vastaaja on kokenut veljensä toiminnan vuoksi.

Miehen mukaan pamppu ja piikkisormus olivat hänellä puolustautumista varten.

Syytetty: Veli terrorisoi luvattomilla vierailuilla

Tilanne syntyi miehen mukaan yllättäen sen jälkeen, kun veli lähestyi kahta asunnossa ollutta, joista toinen oli lapsi.

– Veli on istunut keittiössä ja tuijottanut ulos lähtemässä olleita kohden. Vastaaja on nähnyt veljen nousevan ja lähtevän keittiöstä kohden näitä kahta ja tällöin vastaaja on rynnännyt olohuoneesta tilanteeseen ja käynyt veljen kimppuun pamppu kädessään, syytetyn kirjallisessa vastauksessa sanotaan.

Miehen mukaan hän ajatteli veljen käyvän kaksikon kimppuun.

– Vastaaja on ylireagoinut tilanteeseen, mutta ei ole harkinnut tai suunnitellut toimintaansa.