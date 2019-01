Miestä syytetään murhan ja tapon yrityksestä – avasi lapsen turvavyön ja ajoi päin kalliota

Suunnitteli tappoa jo aiemmin

Mies on kertonut poliisille tutkinnan aikana, että on jo muutamaa päivää aiemmin harkinnut lapsen tappamista tukahduttamalla hänet tyynyllä. Hän on myös kertonut olleensa erittäin huonoissa väleissä kahdeksanvuotiaan kanssa ja kertonut eristäneensä lasta.