Mies tuomittiin vaimonsa murhasta Kuopiossa – oli uhkaillut vuosia

Vaimo pakeni riitaa naapuriin, mutta mies murtautui sisälle ja ampui vaimon haulikolla.

Pohjois-Savon käräjäoikeus on tuominnut seitsemänkymppisen miehen elinkautiseen vankeuteen vaimonsa murhasta Kuopiossa.

Mies oli oikeuden mukaan uhkaillut vaimoaan aseella ja tappamisella vuosien ajan. Todistajien mukaan mies oli jatkanut uhkailua, vaikka nainen oli välillä mennyt turvakotiin.

Viime lokakuussa nainen oli paennut riitaa naapuritaloon. Nainen saapui naapureiden luokse kolmen jälkeen iltapäivällä. Iltakahdeksan maissa mies pakkasi autoonsa kiväärin ja haulikon ja ajoi reilun kahden kilometrin matkan naapureiden luokse.

Naapuritalolle saavuttuaan mies oikeuden mukaan murtautui sisälle, missä hän löi ja potki vaimoaan ja uhkasi useita kertoja ampua tämän. Sitten hän ampui vaimoaan haulikolla ja lähti saman tien paikalta.

Käräjäoikeuden mukaan henkirikos oli suunnitelmallinen sekä erityisen julma.

– Tilanteen hallinta on koko ajan ollut (syytetyllä), minkä vuoksi (uhrilla) ei ole ollut mahdollisuutta paeta. Lopuksi (syytetty) on ampunut (uhria) haulikolla lähietäisyydeltä siten, että (uhri) on menehtynyt, tuomiossa sanotaan.

Oikeus: Aikoi ampua poliiseja

Murhan lisäksi mies tuomittiin muun muassa törkeään henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Mies pakeni naapurista takaisin kotitalolleen ja piiloutui kiväärin kanssa läheiseen kuusikkoon. Oikeuden mukaan miehen tarkoitus oli ampua poliiseja, joiden hän tiesi tulevan paikalle.

– (Syytetyn) kiväärissä on ollut tähtäämiseen tarkoitettu kiikari. Kirjallisen todistelun perusteella kivääri on myös ollut toimintakuntoinen ja ladattu. Nämä seikat huomioon ottaen (syytetyllä) on ollut mahdollisuus toteuttaa suunnitelmansa, oikeus katsoi.

Mies myönsi aiheuttaneensa vaimon kuoleman, mutta väitti, että haulikko laukesi yllättäen, kun vaimo tarttui siihen. Mies kiisti myös syytteen valmistelurikoksesta.

Käräjäoikeus tuomitsi Toivo Johannes Hämäläisen, 68, murhan ja valmistelurikoksen lisäksi kahdesta pahoinpitelystä, törkeästä kotirauhan rikkomisesta, ampuma-aserikoksesta ja törkeästä rattijuopumuksesta.