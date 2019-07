Mies meni pankkiin ja yllättyi, kun virkailija ryhtyi tivaamaan yksityiskohtaisia tietoja tilin sulkemisen uhalla – mistä on kyse? Pankki vastaa

Mieheltä oli kysytty muun muassa siitä, kuinka paljon hän saa tililleen rahaa kuukaudessa ja missä muissa pankeissa hänellä on tilejä.

Pankki: Normaali lain edellyttämä käytäntö



– Tämä on säädeltyä toimintaa. Pankilla on oltava selvillä kuka on kyseessä ja mistä rahat ovat peräisin, hän summaa.