Poliisi tutkii törkeää eläinsuojelurikosta Pohjanmaalla: Miehen epäillään teurastaneen lampaita raa'alla tavalla ilman tainnutusta, viitteitä uskonnollisiin rituaaleihin

Poliisilla on yksi pääepäilty. Muita kiinniotettuja on ollut neljä.

Tiloja, joissa teurastusta on tehty, on yli kymmenen. Tilat sijaitsevat Länsi-Suomessa ja keskeisessä Suomessa. Pääepäilty on mies ja asuu Pohjanmaan rannikolla. Hän on ollut vangittuna noin kuukauden. Hän on päässyt nyt vapaaksi tutkintavankeudesta.