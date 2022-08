Miehen "auringonpolttama" muuttui mustaksi – seksitautitesti paljasti karmean totuuden

Infection: Boesecke, C., Monin, M.B., van Bremen, K. et al.

Vakavat apinarokkotapaukset voivat lisääntyä

Apinarokkoa on tämän vuoden aikana tavattu alueilla, joissa sitä ei tyypillisesti esiinny – Yhdysvaltain tautikeskuksen CDC:n mukaan varmennettuja tapauksia on tähän mennessä todettu yli 39 000 kappaletta. Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut apinarokon kansainväliseksi terveysuhaksi.