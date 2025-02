Sebastian Vettelin F1-verkot vesillä

Sebastian Vettel havittelee paluuta F1-kuljettajaksi, F1-Insider kertoo tietojensa pohjalta.

Vettelin pitkälti kunniakas F1-ura päättyi ainakin toistaiseksi vuoteen 2022, jolloin hän ajoi toisen kautensa Aston Martinilla. Ero ei kuitenkaan ollut F1-Insiderin sanoin "täysin vapaaehtoinen": Aston Martin ei halunnut jatkaa sopimusta, ja muut eivät halunneet tarjota saksalaiselle uutta kontrahtia.

Vettel on sittemmin tarjonnut F1-Insiderin mukaan itseään Audille, mutta tuloksetta. Mies on käynyt neuvotteluja myös paluusta Red Bullille, mutta sinnekään ei ollut pääsyä. Asiaa on avannut tiimin neuvonantaja Helmut Marko.

– Sebastian olisi mielellään ajanut meillä Max Verstappenin rinnalla. Siinä ei olisi kuitenkaan ollut järkeä hänen suojelemistaankin miettien. Max olisi lyönyt hänet selkeästi ja vahingoittanut Sebastianin mainetta. En voinut enkä halunnut antaa sen tapahtua, Marko kertoi.

Vettel ajoi aikanaan kukkeimmat vuotensa Red Bullilla ja kaasutteli neljä peräkkäistä maailmanmestaruutta 2010-luvun alussa. 37-vuotias saksalainen kokee F1-Insiderin mukaan olevan yhä riittävässä fyysisessä kunnossa formula ykkösiin.

Vettelin toistaiseksi viimeiset F1-vuodet sujuivat kuitenkin kehnosti: 2020 hän jäi viimeisellä Ferrari-kaudellaan MM-sarjassa 13:nneksi ja Aston Martinilla tuli kummallakin kertaa sarjan 12. sija.

Entinen F1-kuljettaja ja nykyinen -kommentaattori David Coulthard kehottaa Vetteliä lyömään jäitä lakkiinsa.

– Hänen pitäisi luovuttaa ja lopettaa unelmoiminen, että hän olisi nopeampi muutaman vuoden tauon jälkeen. Sekuntikello ei valehtele. Hän ei lopulta ollut enää parhaimmillaan Aston Martinilla, Coulthard sanoi.

Sebastian Vettel tapasi F1-kuljettajia Brasilianxpbimages.com

Vettelillä on kuitenkin tulevaisuudeksi suunnitelmia mielessään, mikäli F1-paluu ei toteudu. Hän on suorittanut Sveitsissä maataloustutkintoa ja haluaa ryhtyä maanviljelijäksi.