Michiganin kouluampuminen vaati neljännen kuolonuhrin

Michiganin osavaltiossa tiistaina tapahtuneen kouluampumisen johdosta on kuollut neljä oppilasta, kertoo ABC News . 17-vuotias oppilas oli neljäs kuolonuhri. Kouluampumisessa kuoli aiemmin tiistaina kolme muuta oppilasta.

Ampumisessa loukkaantui seitsemän henkilöä, joista yksi on koulun opettaja. Loukkaantuneista neljä on yhä sairaalahoidossa. Sairaalassa hoitoa saavan 17-vuotiaan tytön tila on vakava. Hän sai tiistaina ampumahaavan rintaansa.