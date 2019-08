Michael Jacksonin virallinen valokuvaaja Todd Grey: "Ihmisenä hän oli hyvin vajavainen" – Espoossa sadan kansainvälisen nykytaitelijan näyttely popin kuninkaasta

– Näyttely tuo esiin taiteilijoiden ristiriitaisiakin ja kriittisiä näkemyksiä Michael Jacksonin merkityksestä. Me tuomitsemme kaikenlaisen hyväksikäytön tietysti, mutta samalla meidän pitää antaa taitelijoille ääni, kertoo intendentti Arja Miller EMMA:sta.

"Hän oli herkkä ja nöyrä"

Näyttelyssä on useita töitä Todd Greyltä, joka oli Jacksonin virallinen valokuvaaja neljä vuotta vuosina 1979–83. Grey on saman ikäinen kuin Jackson, joka olisi täyttänyt viime vuonna 60 vuotta.

– Hän oli erittäin herkkä ja nöyrä. Ei ikinä olisi uskonut, että hän on supertähti ennen kuin hän nousi lavalle.

Sata työtä käsittävän näyttelyn teemoina on mm. rotu, tasa-arvo ja fanius.

– Hän on ihminen. Kaikissa ihmisissä on vikoja. Minulla ei ole aavistustakaan, onko näissä syytöksissä perää. Yksi asia, jonka tiedän on se, että hän oli lahjakas. Toisaalta hän oli ihmisenä hyvin vajavainen, pohtii Grey.