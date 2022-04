Mia Ehrnrooth avautuu podcastissa erikoisesta sukutaustastaan: "Tänä päivänä, kun on aatelinen, niin…"

– Ehrnrooth on asia, joka tuntuu edelleen hassun hupaisalta. Se on minun sukunimeni, mutta samalla se on niin ladattu kysymys tietyllä tavalla. Sitä elää ihan normaalia elämää kuin kuka tahansa. Toisaalta se on yksi osa Suomen historiaa ja on paljon Ehrnooth-nimisiä henkilöitä, jotka ovat äärettömän vaikutusaltaisia ja tehneet hienoja asioita ja edelleen tekevät.