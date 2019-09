Metso lomauttamassa lähes 400 työntekijää Tampereella – odottaa kysynnän elpyvän taas keväällä

Lomautustarve on enintään 90 päivää. Tehtaalla valmistetaan muun muassa kivenmurskauslaitteita. Työntekijöitä on 375.

Tampereen tehtaan osalta ensimmäisellä vuosipuoliskolla kysyntä on tavallisesti parempaa kuin toisella vuosipuoliskolla, mikä on normaalia syklisyyttä. Talvi siis vaikuttaa perinteisesti liiketoimintaan, mutta vaihtelu on nyt ennakoitua suurempaa.