Metsäkoneyhtiö Ponsse aloittaa yt-neuvottelut

Venäjän vienti keskeytynyt maaliskuusta asti

– Tilanne on erittäin kaksijakoinen. Ponssen markkinatilanne on yhtiön päämarkkinoilla toistaiseksi kohtalainen, mutta Venäjän viennin ja paikallisen huoltotoiminnan pysähtymisellä on ollut suuri vaikutus toimintaamme, kannattavuuteemme ja rahavirtaamme. Lyhyellä aikavälillä Venäjän markkina on liian suuri korvattavaksi, toimitusjohtaja Juho Nummela sanoo tiedotteessa.