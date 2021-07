Metsähallitus asentaa lämpötilasensoreita koskikohteisiin – kalastus on keskeytetty helteen vuoksi jo kuudessa koskessa

Metsähallitus on keskeyttänyt kalastuslupien myynnin jo kuudella koskikalastuskohteella, joissa veden lämpötila on noussut lohikalojen kannalta kriittiseksi. Sääilmiön vuoksi Metsähallitus on ryhtynyt asentamaan koskiin lämpötilasensoreita palvelemaan kalastajia.