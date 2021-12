Metsä Group ja Paperiliitto pääsivät neuvottelutulokseen uudesta työehtosopimuksesta: "Tästä on hyvä jatkaa"

Paperiliitto on jo aiemmin solminut yrityskohtaisen työehtosopimuksen metsäyhtiö Stora Enson kanssa. Sopimus on voimassa tammikuun alusta huhtikuun 2024 loppuun asti.

UP:n ja Papriliiton tilanne on vaikea

UPM on halunnut neuvotella liiketoimintakohtaiset työehtosopimukset Paperiliiton kanssa, kun taas Paperiliiton lähtökohtana on ollut yrityskohtainen sopimus. UPM:llä on viisi liiketoiminta-aluetta, joissa Paperiliitto on sopimuskumppanina.