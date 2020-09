Metro suistui raiteilta ilkivallan vuoksi New Yorkissa – koditon mies heitteli metallirojua kiskoille

Silminnäkijöiden mukaan sabotoija on 30-vuotias koditon mies. Sivulliset yrittivät estää onnettomuuden ja kävivät poimimassa raiteilta pois metallilevyt. Mies oli kuitenkin heittänyt uudelleen metallirojua raiteille juuri ennen kuin metro saapui asemalle.

Miehen aiheuttama onnettomuus on vakavimpia metro-onnettomuuksia, mitä New Yorkissa on tapahtunut lähivuosina.