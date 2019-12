Metamfetamiinista iso epidemia Afganistanissa – maassa jo valmiiksi valtava huumeongelma

Metamfetamiinin saapuminen Afganistaniin on hälyttävää, koska maassa on jo valtava huumeongelma. Viranomaiset laskivat vuonna 2015, että Afganistanin 37-miljoonaisesta kansasta noin kolme miljoonaa on huumeidenkäyttäjiä. Asiantuntijat sanovat, että määrä on sen jälkeen vain kasvanut, ja että narkomaaneista jo 40 prosenttia käyttää metamfetamiinia.