Taleban lupaa kieltää huumekaupan, mutta selviääkö Afganistan ilman sitä? – maalla lähes monopoli heroiinin ja oopiumin tuotannossa

Analyytikot kuitenkin pitävät heroiinin vastaista retoriikkaa osana Taleban-johtajien pyrkimyksiä esiintyä maltillisempina kansainvälisen tuen turvaamiseksi. Lupauksia on verrattu niihin, joita Taleban on antanut ihmisoikeuksien ja tiedotusvälineiden vapauden kunnioittamisesta.

Jännitteitä Talebanin sisälle

– Huumeet tuovat esiin joukon jännitteitä Taleban-liikkeen sisällä. Toisaalta he haluavat luoda itsestään maltillisemman kuvan ja ymmärtävät, että huumeet ovat yksi tapa tehdä tämä, Goodhand sanoo.

– Siellä on vaikeaa ottaa jyrkän kielteistä lähestymistapaa huumeisiin.

Vetoomus avusta epäilyttää

Afganistanilla on ollut viime vuosina liki monopoli maailman oopiumin ja heroiinin tuotannossa. Maan osuus globaalista tuotannosta on 80–90 prosenttia, arvioi YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaava toimisto UNODC.

Unikonkasvatukseen käytetyn maan määrä nousi Afganistanissa ennätykseen vuonna 2017. Viljelyala on ollut keskimäärin noin 250 000 hehtaaria viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana. Alue on on noin neljä kertaa suurempi kuin se oli 1990-luvun puolivälissä.