Metallican James Hetfield lounasti Eicca Toppisen kanssa – sitten laulajalegenda ilmaisi yllättävän ideansa: "Hän suorastaan halusi"

Haastattelussa juontaja Antero Mertaranta tiedusteli kaksikolta vastausta myös kysymykseen, joka monilla on ollut viime aikoina mielessä: Metallicalla on kaksi keikkaa Helsingin jäähallilla samana viikonloppuna, kun Apocalypticalla on oma keikkansa Helsingin jäähallilla. Näin ollen moni on miettinyt, tullaanko Apocalyptican ja Metallican jäseniä näkemään kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna kenties myös samaan aikaan samalla lavalla.