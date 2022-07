Mestaruutta hamuava KuPS nappasi kiintoisan tanskalaispelaajan

22-vuotias tanskalaispelaaja on äärimmäisen mielenkiintoinen tapaus. Tanskassa jo useamman vuoden ajan erittäin lupaavana pidetty hyökkäävä keskikenttäpelaaja on kolunnut urallaan nuorisomaajoukkueita läpi tehokkaalla tavalla, mutta varsinainen läpimurto Midtjyllandin edustusjoukkueessa on jäänyt toistaiseksi tekemättä odotuksista huolimatta.