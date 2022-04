Mestarit areenalla -nimi aiheutti kohun – uusi kokoonpano pahoittelee: "On sanomattakin selvää, että kunnioitamme kollegoitamme suuresti"

– Ensiajatus oli, että mikä vitsi tämä on. Mietin, että kuka hullu lähtisi tekemään tällaista, Hector kommentoi Helsingin Sanomille .

– Tuo temppu on vienyt multa puhekyvyn. En osaa oikein edes sanoa mitään. Se on niin älytöntä, Willberg jatkaa.

View this post on Instagram

– Lähdimme tähän projektiin ilolla mukaan, hyvin aikein ja siinä oletuksessa, että kaikki osapuolet ovat asian puolella. Olemme pahoillamme, että kiertueen nimestä on aiheutunut mielipahaa. Yhteistä tapahtumille on ainoastaan se, että tämäkin on neljän ison artistin yhteinen kiertue. Nyt, vuonna 2022, teemme tällä porukalla tietysti jotain ihan omannäköistä, artistit kirjoittavat.