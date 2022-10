Areenakiertueelle lähtevät Mestarit: "Jokaisen artistin kädenjälki näkyy lavalla"

– Meitä on kysytty tähän levy-yhtiön toimesta. Kun kuulin ketä muut artistit olivat, oli helppo sanoa kyllä. On mahtavaa lähteä kiertämään yhdessä, Vesala kertoi MTV Uutisille.

Kiertuetta on valmisteltu jo noin parin vuoden ajan. Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa nähtiinkin sunnuntaina 16. lokakuuta maistiainen siitä, mitä tuleman pitää Vapaa-kappaleen myötä.

Kyseessä on myös Vartiaisen paluu keikkalavoille pitkän tauon jälkeen.

– Olen asunut neljä vuotta New Yorkissa ja nyt palaan näiden ihmisten kanssa lavalle. Se on kaunis ja pehmeä laskeutuminen ja on ihanaa palata tällä tavalla pitkän tauon jälkeen. Yhdessä tekemällä kohtaamme ihmeellisellä tavalla ja kaikki tuntuu yhtenäiseltä.