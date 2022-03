Kuullaanko Mestarit Areenalla -kiertueella myös Gimmelin ja PMMP:n musiikkia? Vesala mainitsi hänen ja Jenni Vartiaisen yhtyetaustasta: "Minä vain nyt vihjasin vähän"

Paikan päällä Warner Musicin tiedotustilaisuudessa olleet Kaija Koo, Vesala ja Ellinoora kertoivat MTV Uutisille, että tulevalla yhteiskiertueella kaikki on uutta. Artistit, ryhmän yhteinen voima, musiikki, sekä visuaalinen ilme.

– Tämä on mieletön kunnia, ja me nostamme tietenkin hattua ensimmäisille mestareille. Nyt on tässä ajassa tämän näköiset (mestarit), ja tulee upeat keikat, Vesala hehkutti.