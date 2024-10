Häkellyttävä maali ei sattumaa – Kaan Kairinen hurmasi Jari Litmasen jo 16-vuotiaana: "Poikkeuksellinen"

Kairinen iski tiistaina ilmiömäisen vapaapotkumaalin Stuttgartin verkkoon. 25-vuotias keskikenttäpelaaja on onnistunut maalinteossa nyt uransa molemmissa Mestarien liiga -otteluissa.

Kairisesta tuli vasta kahdeksas suomalaispelaaja, joka on tehnyt Mestarien liigassa vähintään kaksi maalia. Häntä aikaisemmin kahteen Mestarien liiga -maaliin ovat yltäneet Litmanen (23), Sami Hyypiä (4), Mika Kottila (2), Mika Lehkosuo (2), Roman Eremenko (2), Niklas Moisander (2) ja Hannu Tihinen (2).

– Olen Kaan Kairisen ensimmäisen kerran tavannut Palloliiton ryhmissä, kun hän oli 16-vuotias. Poikkeuksellisen puhdas – ei pelkästään vasen jalka – vaan myös oikea jalka. Hänellä on niin se tunne siinä pallossa. Sitä on niin kiva katsoa ja se on niin helpon näköistä, Litmanen kehuu.