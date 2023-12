Merivoimien ex-henkilöstöpäällikköä syytetään virkasalaisuuden rikkomisesta

Varjonen on sanonut Lännen Medialle syytteen liittyvän siihen, että hän puuttui Puolustusvoimien korkea-arvoisten upseereiden epäasialliseksi epäiltyyn toimintaan. Hän sanoi vuonna 2020 antamassaan haastattelussa tuoneensa esiin Puolustusvoimien kenraalikunnan väärinkäytösepäilyjä Puolustusvoimien sisällä.

LM:n mukaan Varjonen on sittemmin irtisanoutunut Puolustusvoimista.

Syytetyn aseman vuoksi asiaa käsitellään ensimmäisenä oikeusasteena hovioikeudessa. Asiaa koskeva haastehakemus tulee julkiseksi oikeudenkäynnissä sen jälkeen, kun syyttäjä on lukenut sen salissa.

Tietopyynnöt herättivät epäilyn vuodosta

Asiaan liittyen syyttäjä on tehnyt myös syyttämättäjättämispäätöksiä. Niiden mukaan Varjosta ja toista Puolustusvoimissa työskennellyttä henkilöä alettiin epäillä rikoksista, koska Puolustusvoimat epäili vuotoa.

Epäkohdan julki tuominen ei rangaistavaa

Syyttäjän mukaan kaksikon välisestä viestinnästä ilmeni, että he olivat tyytymättömiä tiettyjen henkilöiden toimintaan Puolustusvoimissa ja olivat tuoneet epäkohtia esille aktiivisesti.

Viesteissä oli muun muassa asiakirjoista ja tietokoneen näytöltä otettuja kuvia. Syyttäjän mukaan viesteistä kävi ilmi, että he olivat olleet havaitsemistaan epäkohdista yhteydessä henkilöön, jolle olivat antaneet juttuvinkkejä ja materiaalia.

Syyttäjä toteaa päätöksessään, että jokaisella virkamiehellä on oikeus puhua organisaatioonsa liittyvistä asioista ulkopuoliselle henkilölle yleisellä tasolla niin, etteivät salassa pidettävät tiedot paljastu.

Syyttämättäjättämispäätös: Ei näyttöä

– Asiassa pitäisi olla yksiselitteisesti osoitettavissa ne tiedot, jotka ovat salassa pidettäviä, ja toisaalta se, että nämä tiedot on nimenomaisesti ulkopuoliselle ilmaistu. Lisäksi tulisi riittävällä varmuudella pystyä osoittamaan mistä ja millä tavoin tällainen salassa pidettävä tieto on hankittu. Pelkkä oletus tai epäily siitä, että näin on voinut tapahtua, ei riitä syytekynnyksen ylittymiseksi.