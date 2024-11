KRP aloittanut esitutkinnan merikaapelin katkeamisesta

Mitä Itämeren kaapelivaurioista tiedetään ja mitä ei? Tämä kaapelirikoista tiedetään: – Itämerellä on havaittu lyhyen ajan sisällä kaksi tietoliikennekaapelien vauriota: Suomen ja Saksan sekä Ruotsin ja Liettuan välisissä kaapeleissa. – Suomen ja Saksan välisessä C-Lion1-tietoliikennekaapelissa havaittiin vika maanantaina aamuyöllä kello neljän jälkeen. Kaapelin omistavan tietoverkkoyhtiö Cinian mukaan kaikki kaapelin kuituyhteydet ovat katkenneet. – C-Lion1-kaapelin rikkoutumispaikka on Itämerellä Ruotsin talousvyöhykkeellä, Öölannin eteläkärjen itäpuolella noin 700 kilometrin päässä Helsingistä. Sijainti on yhtiön mukaan vilkkaimman laivaliikennöintialueen ulkopuolella. – Helsingistä Saksan Rostockiin kulkeva kaapeli valmistui vuonna 2016. Itämeren pohjassa kulkeva merikaapeli on lähes 1 200 kilometriä pitkä. – Kaapelin katkeaminen ei ole merkittävästi vaikuttanut internetyhteyksiin Suomessa, kertoi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tiistaina. Huoltovarmuuskeskuksen mukaan kaapelikatkolla ei ole ollut vaikutuksia huoltovarmuuteen. – Liettuan ja Ruotsin välillä kulkeva kaapeli vaurioitui Liettuan yleisradioyhtiö LRT:n mukaan noin kymmeneltä sunnuntaiaamuna. Telian käyttämän kaapelin omistaa ruotsalainen Arelion. Yhtiön tiedottaja kertoi tiistaina, että kaapeli on täysin vaurioitunut eikä sen läpi tällä hetkellä kulje liikennettä. – Suomen ja Saksan ulkoministerit ovat kertoneet, että maiden välisen kaapelin vauriosta on käynnissä perusteellinen tutkinta. Ruotsin siviilipuolustusministeri puolestaan kertoi SVT:lle Ruotsin viranomaisten tutkivan molempia tapauksia. – Ruotsissa kaapelivahinkoja tutkitaan epäiltynä sabotaasina. Ruotsin poliisi kertoi asiasta tiistaina iltapäivällä. – Keskusrikospoliisi (KRP) on aloittanut selvitykset Suomen ja Saksan välisen tietoliikennekaapelin katkeamisesta. Tutkintapyynnön teki Cinia. – KRP ei vielä kommentoi, millä rikosnimikkeellä kaapelin katkeamista tutkitaan Suomessa. KRP on käynnistämässä yhteisen tutkintaryhmän kaapelivaurioista yhdessä Ruotsin poliisin kanssa. – Cinian mukaan kaapelin korjausalus lähtee tällä tietoa torstaina Ranskasta ja korjaus alkanee alkuviikosta. Kaapelin korjauksen arvioidaan valmistuvan marraskuun loppuun mennessä. Näistä ei ole vahvistettua tietoa: – Kummankaan kaapelin vaurioitumisen syystä, aiheuttajasta tai mahdollisesta tahallisuudesta ei ole tietoa. Ainakin Suomen ja Saksan välisen kaapelin kuitenkin uskotaan katkenneen ulkoisen voiman, kuten ankkuroinnin tai pohjatroolauksen, aiheuttamana. – Suomen viranomaiset eivät vielä ole ottaneet kantaa siihen, liittyvätkö Suomen ja Saksan välisen kaapelin sekä Liettuan ja Ruotsin välisen kaapelin vauriot toisiinsa. – Viranomaiset eivät ole kommentoineet kahden eri kaapelin rikkoutumispaikkojen fyysistä välimatkaa. – Kiinalainen rahtilaiva Yi Peng 3 on liikkunut Itämerellä merikaapelien lähistöllä samoihin aikoihin, kun kaapeleissa havaittiin vaurioita. Viranomaiset eivät ole kommentoineet laivan mahdollista yhteyttä vahinkoihin. – Tanskan asevoimat on paikalla kiinalaisen rahtilaivan Yi Peng 3:n lähellä. Asevoimat vahvisti asian viestipalvelu X:ssä ja sanoi, ettei sillä ole muuta kommentoitavaa. Kiinalaisalus oli keskiviikkona päivällä edelleen pysähdyksissä Kattegatin alueella Tanskan vesillä, ja tanskalainen partioalus on pysytellyt sen lähettyvillä. Lähde: STT