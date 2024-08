Meri-Rastilan räjähdyksestä epäilty yhä sairaalassa – miestä ei pystytä kuulustelemaan murhan yrityksestä

Murhan yrityksestä epäilty mies on yhä sairaalahoidossa eikä poliisi ole päässyt kuulustelemaan häntä. Poliisi kuulee miehen oman kertomuksen tapahtuneesta, kun tämän tila on kohentunut tarpeeksi. Tavoitteena on saada mies kuulusteltua tämän viikon aikana.