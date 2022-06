Menehtyneen Ray Liottan tytär julkaisi koskettavan kuvan: "Olet paras isä mitä kukaan voisi toivoa"

View this post on Instagram

– He jotka tiesivät hänet, rakastavat häntä. Sinä olit paras isä, jota kukaan voisi toivoa. Rakastan sinua. Kiitos kaikesta, Karsen Liotta on kirjoittaa kuvan yhteydessä.

Karsen ja Ray Liottan välien tiedetään olleen lämpimät. Karsen oli kuusi vuotias, kun hänen vanhempansa erosivat, mutta hän on vuosien varrella antanut julkisuuteen viitteitä läheisestä väleistä isäänsä. Hän on muun muassa julkaissut isästään kuvia sosiaaliseen mediaan ja poseerannut hänen kanssaan punaisella matolla. Itse asiassa Karsenin ihka ensimmäinen Instagram-postaus on isänpäivätoivotus Raylle vuodelta 2013, Page Six kertoo.