Poliisi syynäsi turistibusseja Lapissa ja huolestui: Kuljettajia määrättiin levolle

Lapin turistisesonki on lähtenyt voimalla käyntiin ja Lapin poliisilaitoksen liikenneyksikkö on joulukuun aikana valvonut linja-autojen tilausajoliikennettä Lapin turistikohteissa. Tarkastuksen kohteena ovat olleet niin kotimaiset kuin ulkomaisetkin linja-autot kuljettajineen. Tällä hetkellä kuljetustehtävissä on lukuisa määrä linja-autoyrityksiä aina eteläisintä Suomea ja ulkomaita myöten.

Puutteita enemmän kuin tavaraliikenteen puolella

Valvonta osoitti, että linja-autojen osalta puutteita esiintyi enemmän kuin tavaraliikenteen puolella. Tavaraliikenteessä seuraamusten osuus on ollut noin 40 prosentissa kuljetuksia viimeisen puolen vuoden aikana Lapin alueella. Poliisi tulee kohdentamaan linja-autoliikenteeseen valvontaa koko turistikauden yli. Tulosten perusteella tarvetta tehostetulle valvonnalle valitettavasti on, liikenneyksikön johtaja komisario Mika Grönroos toteaa.

Grönroos toivoo linja-autoyritysten tarkastelevan asenteitaan ajo- ja lepoaikoihin sekä ajopiirturin käyttöä koskevien säännösten noudattamiseen. Ajoja on paljon ja aikataulut ovat tiukkoja, mutta tämä haaste on yrityksissä ratkaistava. Kyse on myös matkustajien turvallisuudesta. Tavoitteena on, että talven aikana valvonnassa päästäisiin tilanteeseen, jossa rikkeiden määrä vähenee selvästi.