Meksikossa löydettiin haudoista yli 20 ihmisen ruumiit – viranomaisten mukaan ruumiit ovat olleet haudattuina noin vuoden ajan

Viranomaisten mukaan haudat löytyivät etsinnöissä, joissa on etsitty kymmeniä tuhansia kadonneita ihmisiä. Tilastojen mukaan Meksikossa on vuoden 1962 jälkeen kadonnut yli 110 000 ihmistä.

Tamaulipasin osavaltio, josta haudat löydettiin, kärsii järjestäytyneestä rikollisuudesta ja rikollisryhmien välisistä yhteenotoista. Osavaltiossa on noin 13 000 kadonnutta ihmistä. Edellä on vain Jaliscon osavaltio, jossa kadoksissa on noin 15 000 ihmistä.