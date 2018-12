Mehu- ja glögipakkauksista voi kohta saada pantin – "Säästää luonnonvaroja ja energiaa"

Nykyisin Palpan hallinnoima pantillisten juomapakkausten palautusjärjestelmä koostuu kolmenlaisista juomapakkauksista: PET-muovipulloista, lasipulloista sekä juomatölkeistä. Kaikki pakkaustyypit voi palauttaa samoihin palautusautomaatteihin, joita on Suomessa noin 4 000.

Tähän asti pantillisissa juomapakkauksissa on ollut virvoitusjuomia, oluita ja muita alkoholijuomia sekä erilaisia pullovesiä.

Palpan nyt toteuttaman laajennuksen myötä pantilliseen järjestelmään voi liittää myös hedelmä- ja kasvismehu-, mehu- ja juomatiiviste- sekä glögitiivistepakkauksia, jotka on valmistettu PET-muovista, lasista tai alumiinista.

Laajennus ei tarkoita sitä, että kaikki mehut ja tiivisteet tulevat pantillisiksi – se on juomavalmistajille ja maahantuojille täysin vapaaehtoista.

– Mehu- ja juomatiivisteiden pantillisuuteen on ollut kiinnostusta eri tahoilta; uudistusta ovat toivoneet niin kuluttajat, juomavalmistajat kuin kaupatkin. Palpa on valmistellut laajennusta yhdessä viranomaisten kanssa, ja hyvän viranomaisyhteistyön ansiosta toivottu muutos on nyt mahdollinen, Palpan toimitusjohtaja Pasi Nurminen kertoo.