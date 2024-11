Israel on tulittanut useita kohteita Etelä-Libanonissa, uutisoivat muun muassa al-Jazeera ja Reuters. Israelin asevoimien mukaan kyse on tapauksista, joissa Israelin ja äärijärjestö Hizbollahin välistä tulitaukoa on rikottu.

Israelin asevoimat sanoo viestipalvelu X:ssä havainneensa useilla alueilla Etelä-Libanonissa ihmisiä, joiden läsnäolo Israelin mukaan rikkoo tulitaukoa. Asevoimat vahvistaa ampuneensa heitä.

Reuters kertoo libanonilaisiin turvallisuuslähteisiin ja valtionmediaan viitaten, että Israel on tulittanut kuutta aluetta lähellä rajalinjaa.