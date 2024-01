Me Naiset: Artisti Bertta "Bee" Seppälä sai masennusdiagnoosin äitinsä Sarin kuoleman jälkeen – kahden vuoden päästä seurasi toinen diagnoosi

Tammikuussa 2019 radiojuontaja Sari Seppälä kuoli haimasyöpään vain puoli vuotta diagnoosinsa jälkeen 50-vuotiaana. Sarin tytär Bertta Seppälä , joka kulkee myös artistinimellä Bee , kertoi Me Naisten 26. tammikuuta julkaistussa jutussa, että kuolema oli musertavan surullinen niin silloin 20-vuotiaalle tyttärelle kuin koko perheelle.

– Se oli iso kasvunpaikka. Läheisen kuolema muuttaa ihmistä, ja aikuistuin aika lailla. Muistan sen sumuisena aikana, Bertta kertoi Me Naisille.

– Ystäväni ovat sanoneet, että elämänasenteeni on nykyään erilainen. Äidin kuoltua haluan pitää läheiset vielä entistäkin lähempänä. Se on myös asia, jota olen oppinut isältä ja joka yhdistää meitä: meillä molemmilla on halu pitää huolta ihmisistä ympärillämme, Bertta jatkoi.