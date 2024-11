Max Verstappen nousi kiusallisen F1-tilaston kärkeen

Kahdessa viime kisassa, Meksikossa ja Brasiliassa, Verstappenille langetettiin kaikkiaan kolme pistettä, ja niiden myötä hänen kokonaissaldonsa viimeisten kymmenen vuoden ajalta on 39. Racefans -sivuston kokoaman tilaston mukaan tämä on koko F1-sarjan korkein lukema.

Eniten rangaistuspisteitä, kahdeksan, Verstappen sai tulokaskaudellaan. Vuosina 2018 ja 2021 pisteitä kertyi seitsemän, ja tältä kaudelta niitä on yhteensä viisi. 2020 on toistaiseksi ainoa kausi, jona Verstappen ei ole saanut ainuttakaan rangaistuspistettä.

Ajettuja kisoja kohden Verstappenin rangaistuspistesaldo on 0,19. Eniten rangaistujen kuljettajien kärkikymmeniköstä tätä suurempi lukema on Kevin Magnussenilla (0,20) ja Daniil Kvjatilla (0,25). Magnussen on yhteispisteissä toisena Verstappenin jälkeen (37). Viimeksi vuonna 2020 F1:ssä ajanut Kvjat on sijalla kuusi (27).