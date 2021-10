Max Verstappen kieltäytyi Netflix-sarjan haastatteluista – F1-tähti suuttui epärehellisistä dramatisoinneista

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Netflix kuvaa parhaillaan sarjan neljättä kautta, joka starttaa jälleen tulevan F1-kauden alussa. Red Bull -kuski Verstappenille on jäänyt edellisiltä kausilta huono maku sarjan tekijöiden journalistista ratkaisuista, joten hän on päättänyt olla kokonaan suostumatta Netflixin haastattelupyyntöihin.

Drive to Survivea on arvosteltu muun muassa jälkikäteen käsikirjoitetuista selostuksista sekä tapahtumien asiayhteyksien muuntelusta.

– He ovat feikanneet muutamia vastakkainasetteluita, joita ei oikeasti ole ollut olemassa, Verstappen perustelee päätöstään RaceFans-sivuston mukaan.

Verstappenille on jäänyt huono maku ennen kaikkea kauden 2019 aikana kuvatusta materiaalista, jossa hänet esitettiin varsin negatiivisena persoonana.

– Ongelma on siinä, että he asettavat sinut aina niin kuin haluavat. Sanot mitä tahansa, niin he laittavat sinut näyttämään joltain, mikä sopii heidän sarjansa tarinaan.