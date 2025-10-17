F1-sarjassa ajavan RB:n kisainsinööri puhui vapaissa harjoituksista hämmentävästi Valtteri Bottaksesta.
Isack Hajdarin kisainsinööri antoi ranskalaiskuskille ohjeita kesken USA:n GP:n ensimmäisten vapaiden harjoitusten. Kisainsinööri varoitti Hajdaria takaa tulevista kuljettajista, mutta teki hämmentävän virheen.
– Bottas painaa, Bottas tulee nyt ja sitten kahdeksan sekunnin päästä Leclerc, kisainsinööri viestitti.
Hämmentynyt Hadjar ärähti kisainsinöörilleen takaisin.
– No niin kaveri. Lopeta tuo Bottas-juttu. Ei täällä ole Bottasta radalla. Se on todella hämmäntävää, Hadjar totesi.
Ei mennyt kauaa, kun kansainvälinen ohjaaja poimi Valtteri Bottaksen tv-kuviin. Tilanne herätti runsaasti hilpeyttä sosiaalisessa mediassa. Myös F1-sarja nauroi tilanteelle X-tilillään.