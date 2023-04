Mauton veto? Olympiavoittaja pamahti koululaisten äitien kilpailuun – näinhän siinä kävi

Jamaikalaisella Fraser-Prycella, 36, on ansioluettelossaan kolme olympiakultaa, kymmenen ulkoratojen maailmanmestaruutta ja yksi sisäratojen maailmanmestaruus. Kaksi olympiavoitoista on 100 metrin henkilökohtaisista kilpailuista, ja viesteissäkin kultia juhlineella Fraser-Prycella on maailmanmestaruuksia myös 60, 100 ja 200 metrin henkilökohtaisista kilpailuista.