Matthew Perryn ex-tyttöystävä Julia Roberts rikkoi vihdoin hiljaisuuden Frendit-tähden kuoleman jälkeen

Näyttelijä Julia Roberts , 56, on vihdoin avannut sanaisen arkkunsa ex-poikaystävänsä Frendit -tähti Matthew Perryn kuolemasta. Entertainment Tonightin haastattelussa Roberts pohti äskettäin 54-vuotiaan Perryn menetystä 28. lokakuuta.

– Niin nuoren ihmisen äkillinen poismeno on sydäntäsärkevää. Uskon, että se auttaa meitä kaikkia vain arvostamaan sitä, mitä meillä on ja jatkamaan positiivisella tavalla parhaamme mukaan, Roberts sanoi.

©Warner Bros/Courtesy Everett Collection/All Over Press

– Lähetin hänelle kolme tusinaa punaista ruusua, ja kortissa luki: ”ainoa asia, joka on jännittävämpää kuin se, että esiinnyt show’ssa, on se, että minulla on vihdoin tekosyy lähettää sinulle kukkia”, Perry kirjoitti kirjassaan.