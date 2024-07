Hollywood-tähti Julia Roberts juhlistaa miehensä kanssa 22-vuotishääpäivää – pitivät aikoinaan yllätysjuhlat

Näyttelijä Julia Robertsin ja hänen miehensä elokuvatekijä Danny Moderin liitto on kestänyt 22 vuotta. Roberts julkaisi parin hääpäivän kunniaksi romanttisen yhteiskuvan parista Instagramissa.

Otoksessa he jakavat kiihkeän suudelman.

View this post on Instagram

Muistatko vielä Oscar-selfien? 10 vuotta täyttävä ikoninen otos paljastui julkisuustempuksi, jonka "tähtikimara" on nykyään osin kyseenalainen

He avioituivat kaksi vuotta sen jälkeen, kun tapasivat toisensa The Mexican -elokuvan kuvauksissa. Heillä on kolme lasta, kaksoset Phinneas ja Hazel, 19, sekä nuorempi poika Henry, 17.