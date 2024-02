Matkoja, isännöintiä, kokouksia ja keskustelua – tällaista on presidentin työ Suomessa

Presidentti kuitenkin matkustaa paljon, ja ulkomaanmatkoilla hänen on varauduttava kommentoimaan yllättäviäkin kysymyksiä. Siinä on Raunion mukaan haasteena, että hän sanoo jotain, mitä ei ole hallituksen kanssa yhdessä sovittu.

Itse voi vaikuttaa

Presidentti Sauli Niinistö teki esimerkiksi viime vuonna yhteensä 20 ulkomaanmatkaa, kerrotaan tasavallan presidentin kansliasta. Kotimaan matkoja presidentti ehti tehdä viime vuonna kolme. Tavallisesti hän on kiertänyt varsin paljon myös Suomessa, kuten aiemmatkin presidentit.

Suomessa presidentti Niinistö isännöi viime vuonna neljä valtionpäämiestason vierailua. Lisäksi presidentti on tavannut muun muassa pääministereitä ja ulkoministereitä.

Niinistö on pitänyt yhteyksiä kansainvälisiin kollegoihinsa maailmalla paljon myös puhelimitse.

Urheilullekin järjestyy aikaa

Kerran viikossa presidentillä on kabinettinsa eli lähimpien avustajiensa kanssa kokous, jossa he käyvät läpi tulevien viikkojen ohjelmaa matkoineen ja esiintymisineen.

Presidentillä on henkilökuntaa ja asiantuntija-avustajat, joiden ainoa tehtävä on auttaa häntä niin, että hän tuntee olonsa turvalliseksi, on kaikesta perillä ja selviytyy tehtävistään kunnialla.