Mathew McConaugheylta yllätysilmoitus – hän ja paras ystävä Woody Harrelson saattavatkin olla veljeksiä

Yhdysvaltalaisnäyttelijät Matthew McConaughey , 53, ja Woody Harrelson , 61, ovat olleet vuosikausien ajan sekä kollegoita että todella hyviä ystäviä. Kaksikko on näytellyt yhdessä muun muassa True Detective, jota he myös tuottavat yhdessä.

McConaughey puhui hänen ja Harrelsonin ystävyydestä hiljattain näyttelijä Kelly Ripan Let's Talk Off Camera -podcastissa. Näyttelijän mukaan hän ja Harrelson ovat sellaisia ystäviä, jotka päättävät toistensa lauseet ja McConaugheyn lapset kutsuvat Harrelsonia "setä Woodyksi" ja Harrelsonin lapset puolestaan McConaugheyta "setä Matthewksi".

Tämä oli McConaugheyn mukaan painottanut erityisesti sanaa "tunsin" ja pitänyt lauseen jälkeen merkittävän hiljaisen tauon. McConaughey kertoo kaikkien paikalla olleiden tajunneet, että kyseessä oli suuri uutinen ja McConaugheyn äidin vihjanneen olleensa aikoinaan intiimisuhteessa Harrelsonin isän kanssa. Harrelsonin isä on edesmennyt yhdysvaltalainen palkkamurhaaja ja järjestäytyneen rikollisuuden kanssa tekemisissä ollut Charles Voyde Harrelson.

Tämän myötä teoriassa voisi olla mahdollista, että McConaughey ja Harrelson olisivat velipuolia, mikäli McConaugheyn oikea isä olisikin Charles Voyde Harrelson. Asian saisi toki selville DNA-testillä, jota McConaugheyn mukaan on harkittu, mutta he eivät ole siihen toistaiseksi lähteneet. Tilanne on nimittäin hieman mutkikkaampi McConaugheylle, kuin Harrelsonille.