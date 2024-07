Näyttelijä Matthew McConaughey jakoi Instagramissa rajun kuvan kasvoistaan – näin fanit vitsailevat

View this post on Instagram

Kipeän näköisestä turvotuksesta huolimatta näyttelijällä on mairea hymy kasvoillaan.

Muun muassa elokuvista Interstellar, Magic Mike sekä The Wolf of Wallstreet tunnettu Hollywood-tähti on kerännyt julkaisunsa kommenttiosion täyteen viestejä kauhistuneilta ja huvittuneilta faneilta.