Hollywood-tähti paljasti Reese Witherspoonin olleen hänen ensimmäinen julkkisihastus – näyttelijäkollegalta mahtava reaktio

Witherspoon paljasti, että hänen ensimmäisen ihastuksensa oli legendaarinen rokkitähti Jim Morrison The Doors -yhtyeestä.

Witherspoon kertoo, että Val Kilmerin tähdittämä The Doors -elokuva tuli julki vuonna 1991 naisen ollessa 14-vuotias. Morrisonin hahmo oli ollut hänen mielestään erityisen kuuma. Selityksen päätteeksi Witherspoon toteaa, että ehkä hänen ensimmäinen ihastuksensa ei ollutkaan siis Jim Morrison vaan Val Kilmer.

– Minulla oli pienoinen ihastus vasemmalla puolellani istuvaan nuoreen naiseen elokuvasta Man in the Moon, McConaughey totesi, viitaten vuoden 1991 elokuvaa, jota Witherspoon tähditti 14-vuotiaana.

"Nyt meidän täytyy tehdä elokuva tästä!"

Kaksikko innostui pallottelemaan ideoita ja päättivät vitsaillen, että "tulevassa" About the First Celebrity Crush -elokuvassa näyttelisi McConaugheyn ja Witherspoonin lisäksi Val Kilmer.