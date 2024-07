Marvin-kissan kiusallinen harrastus paljastui turvakamerasta: "Joskus se ääntelee kuin kertoakseen, että on ylpeä itsestään..."

"Aina, kun tulin töistä kotiin, lattialla oli uusia esineitä"

Vohkitut tavarat palautettiin

Ward on asunut samalla kadulla 11 vuoden ajan, mutta varaskissa on vasta vuoden ikäinen. Naapureista kissan toiminta onneksi on lähinnä huvittavaa, ja Ward on onnistunut palauttamaan pihistetyt tuotteet.