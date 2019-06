Markus kuvasi yötaivaalla pilvet, jollaisia ei juuri muualla näe! Tämä luonnonilmiö heijastui maahan jopa 80 kilometrin korkeudesta: "Siellä on nyt tosi kylmää"

Kyseessä on jopa 80 kilometrin korkeudessa mesopaussissa olevat pilvet, joihin laskevan auringon valo vielä ylsi.

Ilmiön voi havaita vain lyhyen aikaa

Mäntykannaksen mukaan ilmiö on sikäli harvinainen, että sen voi havaita vain lyhyen aikaa kesäkuusta elokuuhun näillä leveysasteilla.

– Ehtona näkymiselle on, että aurinko on 4–16 asteen kulmassa horisontin alapuolella auringonlaskun jälkeen. Se ikään kuin paistaa sinne 80 kilometrin korkeuteen, mutta maan pinnalla aurinko on jo laskenut.