Markku Kanerva puhui kritiikistä – "Ymmärrän"

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue hakee sunnuntaina avauspisteitä meneillään olevassa Kansojen liigassa, eikä haaste voisi olla paljon kovempi. Huuhkajat isännöi Olympiastadionilla Helsingissä Englantia, jonka miehistö on täynnä huippupelaajia.

"Meidän pitää kestää kritiikki"

Englannin tähtisikermä ja väliaikaisluotsi Lee Carsley saapuvat Olympiastadionille kritiikkivyöry niskassaan, mutta paineita on myös Suomen pelaajien ja päävalmentaja Markku Kanervan hartioilla.

– Totta kai olemme pettyneitä. Kaksi erittäin kovaa vieraspeliä on takana, ja Irlanti-kotiotteluun oli isot odotukset. Ymmärrän, että media ja fanit ovat pettyneitä, mutta kukaan ei ole niin pettynyt kuin me itse, Kanerva sanoi.

– Meidän pitää kestää kritiikki, jota on tullut, mutta se ei saa mennä liikaa pään sisään, Kanerva sanoi.

– Päätavoite on päästä MM-kisoihin, mikä on kaikkein kovin tavoite. Huomenna (sunnuntaina) on hyvä sauma katsoa, miten pärjäämme ihan maailman huippumaita vastaan.