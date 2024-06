Mark Levengood täyttää 60 vuotta – ystävät järjestivät Käärijä-yllätyksen

View this post on Instagram

– Minua pelottaa, kun niin monista ikäisistäni miehistä tulee niin tylsiä. Ennen he olivat urheilullisia, seikkailunhaluisia ja hauskoja. Yhtäkkiä he alkavat kiinnostua grillaamisesta ja ponnistelevat liian suuren ja kalliin grillin kanssa, kirjailija vitsaili.

– Aion ostaa laitteen, jolla poistan oudot karvat korvista. Vedän syvään henkeä ja hyräilen My best time is now -kappaletta, sekä potkaisen oven auki uudelle vuosikymmenelle elämässäni.