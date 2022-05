Nataliian aviomies vietti Azovstalin tehtaalla viikkoja – perjantaina hän joutui antautumaan: "Häntä odottaa kapteenina vankeudessa kova kidutus"

MTV Uutiset sai lauantaina tiedon, että Severinan aviomiehen nimi on perjantaina 20. toukokuuta antautuneiden sotilaiden listalla. Nataliia Severinan haastattelu on tehty torstaina 19. toukokuuta.

Venäjän mukaan Azovstalin sotilaat antautuneet

– Hän oli kotona vain kymmenen minuuttia. Hän otti vaatteita ja sanoi, että he eivät voi pestä mitään – heittävät vain pois vaatteita, jotka ovat liian likaisia.

Mariupol Venäjälle tärkeä

Mariupolin satamakaupungin valtaaminen on ollut Venäjälle tärkeä strateginen tavoite. Kaupungin puolustus kesti kuitenkin pitkään. Viimeisenä kaupungissa ukrainalaisten haltuun jäi Azovstalin teollisuusalue. Nyt sekin on raportoitujen tietojen mukaan Venäjän hallinnassa.

Severina on kuullut miehestään viimeksi 28. maaliskuuta, kun hän soitti Azovstalin tehtaalta. Tehtaassa on kuusi maanalaista kerrosta. Yhteyden saaminen ulkomaailmaan on vaikeaa.